На Одещині агента РФ засудили до 15 років за шпигунство за військовими

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51-річного жителя Одещини засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

За даними слідства, у жовтні 2024 року чоловік приєднався до Telegram-каналу, створеного співробітником ФСБ РФ для збору розвідувальної інформації. Він добровільно передав дані про місце перебування підрозділу Сил оборони у Роздільнянському районі, детально описавши його розташування.

Також чоловік закликав завдати по українських військових прицільного удару. Передані ним відомості, за даними прокуратури, могли бути використані Росією для підготовки вогневого ураження південного регіону.

Під час судового розгляду обвинувачений вини не визнав. До набрання вироком законної сили він перебував під вартою.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

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