51-летнего жителя Одесской области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина присоединился к Telegram-каналу, созданному сотрудником ФСБ РФ для сбора разведывательной информации. Он добровольно передал данные о месте нахождения подразделения Сил обороны в Раздельнянском районе, подробно описав его расположение.

Также мужчина призвал нанести по украинским военным прицельный удар. Переданные им сведения, по данным прокуратуры, могли быть использованы Россией для подготовки огневого поражения южного региона.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. До вступления приговора в законную силу он находился под стражей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

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