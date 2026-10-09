Відео: СБУ викрила киянку, яка оприлюднила в соцмережах позиції ППО столиці

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Служба безпеки України викрила мешканку Києва, яка зняла на відео та поширила в соціальних мережах розташування української протиповітряної оборони. Інцидент виявили кіберфахівці СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігуранткою виявилася доцентка одного із столичних університетів. Вона здійснила несанкціоновану фіксацію Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі.

Згодом жінка опублікувала ролик одразу на декількох своїх акаунтах у Фейсбуку, Інстаграмі, ТікТоку та Ютубі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного розповсюдження закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що на цьому тижні співробітники СБУ вже затримали киянина, який «засвітив» позиції української ППО у Телеграм-каналі прокремлівського блогера.

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Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео про бойову роботу ППО, а також удари ворога по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України.

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