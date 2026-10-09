СБУ викрила агента ФСБ, який мобілізувався до елітної бригади ДШВ ЗСУ

0:00 / 0:00

Контррозвідка Служби безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України запобігла новій спробі ФСБ впровадити свого агента до Сил оборони. На Харківщині затримали колишнього адвоката, який за завданням російської спецслужби мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими зсередини.

За даними розслідування, фігурант збирав і передавав російській стороні інформацію про дислокацію та переміщення підрозділу, у якому проходив службу.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента. Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки вдалося убезпечити позиції українських військових і зірвати бойові операції Росії на східному фронті.

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення Росії колишній адвокат отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони України.

Після звільнення з місць позбавлення волі з ним через месенджер зв’язався співробітник ФСБ. Представник російської спецслужби запропонував чоловікові співпрацю в обмін на «евакуацію» до Росії.

Надалі російський куратор доручив фігуранту мобілізуватися до ЗСУ, щоб передавати розвіддані для наведення ворожого вогню на українські війська.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому, за даними СБУ, містилися докази його співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Раніше 51-річного жителя Одещини засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Правоохоронці затримали військового, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ. За матеріалами справи, чоловік збирав дані про оборонні та критично важливі об’єкти для коригування масованих ударів по Києву 21–24 вересня.

Раніше на Харківщині викрили агентурну мережу РФ, чотирьох учасників взяли під варту.

Раніше офіцерку Генштабу затримали за хабар у 14 тисяч доларів.

На Чернігівщині затриманий дезертир намагався дати хабар у 40 тисяч гривень.

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації за участі ексчиновника.

СБУ та Нацполіція викрили 12 схем ухилення від мобілізації у восьми областях.

Читай нас у