СБУ разоблачила агента ФСБ, который был мобилизован в элитную бригаду ДШВ ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего Вооружёнными силами Украины предотвратила новую попытку ФСБ внедрить своего агента в Силы обороны. В Харьковской области задержали бывшего адвоката, который по заданию российской спецслужбы был мобилизован в одну из элитных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы шпионить за украинскими военными изнутри.

По данным расследования, фигурант собирал и передавал российской стороне информацию о дислокации и перемещении подразделения, в котором проходил службу.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента. Благодаря оперативному реагированию контрразведки удалось обезопасить позиции украинских военных и сорвать боевые операции России на восточном фронте.

Следствие установило, что в начале полномасштабного вторжения России бывший адвокат получил тюремный срок за несанкционированное распространение информации о боевой деятельности Сил обороны Украины.

После освобождения из мест лишения свободы с ним через мессенджер связался сотрудник ФСБ. Представитель российской спецслужбы предложил мужчине сотрудничество в обмен на «эвакуацию» в Россию.

Впоследствии российский куратор поручил фигуранту мобилизоваться в ВСУ, чтобы передавать разведданные для наведения вражеского огня на украинские войска.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон, на котором, по данным СБУ, находились доказательства его сотрудничества с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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