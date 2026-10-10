В Майами завершились переговоры между Украиной, Европой и США без каких-либо прорывов — СМИ

Переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО в Майами завершились 9 октября — на день раньше, чем планировалось. Второго дня встреч не будет. Об этом 10 октября сообщили старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу и спецпредставитель президента США Стив Виткофф.



Встреча должна была продлиться два дня — 9 и 10 октября. Участники обсуждали возможные пути деэскалации и завершения войны России против Украины в преддверии зимы.

США назвали переговоры конструктивными. Стив Виткофф заявил, что стороны обсудили энергетическую устойчивость Украины, подготовку к зиме, экспорт зерна, гарантии безопасности, послевоенное восстановление и перспективы вступления Украины в ЕС. По его словам, встреча помогла определить темы для дальнейшей проработки перед следующими контактами США с Россией.

О конкретных договоренностях относительно прекращения огня не сообщалось. В то же время американская сторона заявила о дальнейшей работе над дипломатическими предложениями.

Украинскую делегацию, по предварительным сообщениям, представляли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. От США в переговорах участвовали спецпредставитель Стив Виткофф и Джаред Кушнер. К встречам также присоединились представители европейских стран и НАТО.

Напомним, что украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими официальными лицами с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины.

Ранее в Нью-Йорке посланник Путина встретился с Виткоффом и Кушнером.

Читай нас в