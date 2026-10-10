У Маямі без прориву завершилися переговори України, Європи і США — ЗМІ

Переговори представників України, США, європейських країн і НАТО в Маямі завершилися 9 жовтня — на день раніше, ніж планувалося. Другого дня зустрічей не буде. Про це 10 жовтня повідомив старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу та спецпредставник президента США Стів Віткофф.



Зустріч мала тривати два дні — 9 і 10 жовтня. Учасники обговорювали можливі шляхи деескалації та завершення війни Росії проти України напередодні зими.

США назвали переговори конструктивними. Стів Віткофф заявив, що сторони обговорили енергетичну стійкість України, підготовку до зими, експорт зерна, гарантії безпеки, післявоєнну відбудову та перспективи вступу України до ЄС. За його словами, зустріч допомогла визначити теми для подальшого опрацювання перед наступними контактами США з Росією.

Про конкретні домовленості щодо припинення вогню не повідомляли. Водночас американська сторона заявила про подальшу роботу над дипломатичними пропозиціями.

Українську делегацію, за попередніми повідомленнями, представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Від США в переговорах брали участь спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер. До зустрічей також долучилися представники європейських країн і НАТО.

Нагадаємо, що українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

Раніше у Нью-Йорку посланець Путіна зустрівся з Віткоффом і Кушнером.

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