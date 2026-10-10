W Miami zakończyły się bez przełomu rozmowy między Ukrainą, Europą i Stanami Zjednoczonymi — donoszą media

Rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich i NATO w Miami zakończyły się 9 października — dzień wcześniej niż planowano. Drugiego dnia spotkań nie będzie. Poinformowali o tym 10 października starszy korespondent Radio Free Europe/Radio Liberty w Waszyngtonie Alex Raufoglu oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff.



Spotkanie miało trwać dwa dni – 9 i 10 października. Uczestnicy omawiali możliwe sposoby deeskalacji i zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie w przededniu zimy.

Stany Zjednoczone określiły rozmowy jako konstruktywne. Steve Witkoff oświadczył, że strony omówiły kwestie stabilności energetycznej Ukrainy, przygotowań do zimy, eksportu zboża, gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy powojennej oraz perspektyw przystąpienia Ukrainy do UE. Według niego spotkanie pomogło określić tematy do dalszej analizy przed kolejnymi kontaktami USA z Rosją.

Nie podano żadnych konkretnych ustaleń dotyczących zawieszenia ognia. Jednocześnie strona amerykańska zapowiedziała dalszą pracę nad propozycjami dyplomatycznymi.

Delegację ukraińską, według wstępnych doniesień, reprezentowali szef Biura Prezydenta Kyrylo Budanow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umerow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kyslyca oraz przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Ze strony USA w rozmowach uczestniczyli specjalny przedstawiciel Steve Witkoff oraz Jared Kushner. Do spotkań dołączyli również przedstawiciele krajów europejskich i NATO.

Przypomnijmy, że ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła 9 października do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania się do przyszłych trójstronnych rozmów w formacie Ukraina–USA–Rosja.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner mogą do końca października ponownie przyjechać do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem dotyczące zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Wcześniej w Nowym Jorku wysłannik Putina spotkał się z Witkoffem i Kushnerem.

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