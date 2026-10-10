Львов переходит на новую систему оповещения о воздушных атаках РФ

С понедельника, 12 октября, во Львове введут новую систему оповещения о воздушной опасности. Горожан будут предупреждать об уровне угрозы в зависимости от типа возможной атаки, как это сейчас происходит в Киеве.



По словам мэра, отныне во Львове будут действовать два уровня воздушной угрозы – желтый и красный.

Жёлтый уровень будет объявляться в случае угрозы атаки ударных беспилотников.

Красный уровень будет применяться в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы.

Кроме того, изменится порядок оповещения об окончании воздушной тревоги. Отбой будут объявлять женским голосом, а звуковой сигнал сирены больше не будут использовать.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины.

В ночь на 10 октября российские террористические войска пять раз атаковали Ивано-Франковск.

Российские террористы с утра 10 октября атакуют Киев с воздуха. В настоящее время произошел обстрел столицы баллистическими ракетами.

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