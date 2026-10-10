Львів переходить на нову систему оповіщення про повітряні атаки РФ
Із понеділка, 12 жовтня, у Львові запровадять нову систему оповіщення про повітряну небезпеку. Містян попереджатимуть про рівень загрози залежно від типу можливої атаки, як це наразі відбувається у Києві.
За словами міського голови, відтепер у Львові діятимуть два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний.
Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки ударних безпілотників.
Червоний рівень застосовуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.
Крім того, зміниться порядок сповіщення про завершення повітряної тривоги. Відбій оголошуватимуть жіночим голосом, а звуковий сигнал сирени більше не використовуватимуть.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, що вранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України.
У ніч проти 10 жовтня російські терористичні війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ.
Російські терористи від ранку 10 жовтня атакують Київ з повітря. Наразі відбувся обстріл столиці балістичними ракетами.