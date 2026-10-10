Lwów przechodzi na nowy system ostrzegania przed atakami lotniczymi ze strony Rosji

Od poniedziałku, 12 października, we Lwowie zostanie wprowadzony nowy system ostrzegania o zagrożeniu powietrznym. Mieszkańcy będą informowani o poziomie zagrożenia w zależności od rodzaju potencjalnego ataku, tak jak ma to obecnie miejsce w Kijowie.



Według burmistrza od tej pory we Lwowie będą obowiązywały dwa poziomy zagrożenia powietrznego – żółty i czerwony.

Poziom żółty będzie ogłaszany w przypadku zagrożenia atakiem dronów bojowych.

Poziom czerwony będzie stosowany w przypadku zagrożenia rakietowego, rakietowo-dronowego lub masowego ataku dronów.

Ponadto zmieni się sposób ogłaszania zakończenia alarmu powietrznego. Sygnał zakończenia będzie ogłaszany kobiecym głosem, a sygnał dźwiękowy syreny nie będzie już stosowany.

Poinformował o tym burmistrz Lwowa Andrij Sadowy.

Przypomnijmy, że rano 10 października rosyjskie wojska zaatakowały dronami zachodnie regiony Ukrainy.

W nocy z 9 na 10 października rosyjskie siły terrorystyczne pięciokrotnie zaatakowały Iwano-Frankiwsk.

Od rana 10 października rosyjscy terroryści atakują Kijów z powietrza. Obecnie trwa ostrzał stolicy rakietami balistycznymi.

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