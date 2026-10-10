Буданов таємно відвідав Софію та зустрівся з прем’єром Болгарії

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов здійснив непублічний візит до Болгарії, де провів зустріч із прем’єр-міністром Руменом Радевим. Поїздка відбулася конфіденційно з міркувань безпеки, однак після її розголосу частина болгарських політиків зажадала пояснити мету приїзду.

За неофіційною інформацією, Буданов перебував у Софії менш ніж добу. Болгарський уряд підтвердив, що візит відбувся на прохання української сторони. Під час зустрічі Буданов виклав позицію України щодо можливостей мирного врегулювання війни.

При цьому Міністерства закордонних справ та оборони Болгарії заявили, що їхні керівники не зустрічалися з українським посадовцем.

Голова партії «Відродження» Костадін Костадінов зажадав офіційної інформації про мету візиту. За його словами, про приїзд Буданова не повідомили ані його політичну силу, ані, ймовірно, інші парламентські партії.

Колишній віцепрем’єр Болгарії Цветан Цветанов раніше опублікував фотографію з Будановим і висловив сподівання, що візит сприятиме розвитку відносин між двома країнами.

Болгарська опозиція планує направити офіційний запит, щоб з’ясувати обставини та мету поїздки українського посадовця.

Джерело: БНТ

Неофіційний візит керівника Офісу президента України Кирила Буданова до Болгарії спричинив гострі політичні реакції в болгарському парламенті. Представники кількох політичних сил заявили, що не отримували офіційної інформації про приїзд українського посадовця, та зажадали від уряду пояснити мету його перебування в країні.

Найвищий рівень довіри серед українських політиків, посадовців та публічних діячів має колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — йому довіряють 64% опитаних. Далі за рівнем довіри йдуть президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Кирило Буданов — по 53%.

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