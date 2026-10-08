Українці найбільше довіряють Зеленському іі Буданову, — дані опитування

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Найвищий рівень довіри серед українських політиків, посадовців та публічних діячів має колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — йому довіряють 64% опитаних. Далі за рівнем довіри йдуть президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Кирило Буданов — по 53%.

У дослідженні взяли участь 1000 респондентів.

Згідно з результатами дослідження, рівень довіри та недовіри до ключових політиків і публічних діячів розподілився так:

Валерій Залужний — 64% довіряють, 25% не довіряють;

Володимир Зеленський — 53% довіряють, 40% не довіряють;

Кирило Буданов — 53% довіряють, 31% не довіряють;

Михайло Федоров — 38% довіряють, 25% не довіряють , ще 29% опитаних не чули про нього;

Євгеній Хмара — 29% довіряють, 16% не довіряють , водночас 43% респондентів не знають, хто це;

Андрій Сибіга — 24% довіряють, 18% не довіряють , а 48% опитаних не чули про нього;

Петро Порошенко — 24% довіряють, 70% не довіряють.

Таким чином, найвищий показник довіри у жовтневому опитуванні Rating Group зафіксували у Валерія Залужного. Володимир Зеленський та Кирило Буданов мають однаковий рівень довіри — по 53%.

Соціологи також запитали українців, за кого вони проголосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України.

За даними Rating Group, найбільші показники електоральних симпатій мають:

Володимир Зеленський — 22,9%;

Валерій Залужний — 20,2%;

Петро Порошенко — 7,6%;

Михайло Федоров — 7,6%;

Кирило Буданов — 6,7%;

Андрій Білецький — 5,4%;

Дмитро Разумков — 5,1%;

Сергій Притула — 2,4%;

Юлія Тимошенко — 1,9%;

Юрій Бойко — 1,4%.

Водночас 4,5% респондентів заявили, що підтримали б іншого кандидата, 5,2% не брали б участі у голосуванні, а 9,2% не визначилися з відповіддю.

Rating Group окремо наголошує, що йдеться саме про гіпотетичне голосування, а не про прогноз результатів реальних президентських виборів.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування соціологічної групи Rating Group, проведеного 3–5 жовтня 2026 року.

Понад половина українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним терміном і не висуватися на наступних президентських виборах. Такі результати наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Для значної частини українців, які працюють у Польщі, країна поступово перестає бути лише місцем тимчасового працевлаштування. Все більше українських мігрантів розглядають Польщу як країну для тривалого або постійного проживання.

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