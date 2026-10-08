Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Буданову, — данные опроса

Самый высокий уровень доверия среди украинских политиков, чиновников и общественных деятелей имеет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — ему доверяют 64% опрошенных. Далее по уровню доверия следуют президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Кирилл Буданов — по 53%.

В исследовании приняли участие 1000 респондентов.

Согласно результатам исследования, уровень доверия и недоверия к ключевым политикам и общественным деятелям распределился следующим образом:

Валерий Залужный — 64% доверяют, 25% не доверяют;

Владимир Зеленский — 53% доверяют, 40% не доверяют;

Кирилл Буданов — 53% доверяют, 31% не доверяют;

Михаил Федоров — 38% доверяют, 25% не доверяют , ещё 29% опрошенных не слышали о нём;

Евгений Хмара — 29% доверяют, 16% не доверяют , при этом 43% респондентов не знают, кто это;

Андрей Сибига — 24% доверяют, 18% не доверяют , а 48% опрошенных не слышали о нём;

Петр Порошенко — 24% доверяют, 70% не доверяют.

Таким образом, самый высокий показатель доверия в октябрьском опросе Rating Group зафиксирован у Валерия Залужного. Владимир Зеленский и Кирилл Буданов имеют одинаковый уровень доверия — по 53%.

Социологи также спросили украинцев, за кого бы они проголосовали в первом туре гипотетических выборов президента Украины.

По данным Rating Group, наибольшие показатели электоральных симпатий имеют:

Владимир Зеленский — 22,9%;

Валерий Залужный — 20,2%;

Петр Порошенко — 7,6%;

Михаил Федоров — 7,6%;

Кирилл Буданов — 6,7%;

Андрей Билецкий — 5,4%;

Дмитрий Разумков — 5,1%;

Сергей Притула — 2,4%;

Юлия Тимошенко — 1,9%;

Юрий Бойко — 1,4%.

В то же время 4,5% респондентов заявили, что поддержали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% не определились с ответом.

Rating Group отдельно подчеркивает, что речь идет именно о гипотетическом голосовании, а не о прогнозе результатов реальных президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса социологической группы Rating Group, проведенного 3–5 октября 2026 года.

Более половины украинцев считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним сроком и не выдвигаться на следующих президентских выборах. Такие результаты приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Для значительной части украинцев, работающих в Польше, эта страна постепенно перестает быть лишь местом временного трудоустройства. Все больше украинских мигрантов рассматривают Польшу как страну для длительного или постоянного проживания.

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