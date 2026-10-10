Буданов тайно посетил Софию и встретился с премьер-министром Болгарии

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов совершил закрытый визит в Болгарию, где встретился с премьер-министром Руменом Радевым. Поездка состоялась в конфиденциальном режиме из соображений безопасности, однако после того, как о ней стало известно, часть болгарских политиков потребовала объяснить цель визита.

По неофициальной информации, Буданов находился в Софии менее суток. Болгарское правительство подтвердило, что визит состоялся по просьбе украинской стороны. В ходе встречи Буданов изложил позицию Украины относительно возможностей мирного урегулирования войны.

При этом министерства иностранных дел и обороны Болгарии заявили, что их руководители не встречались с украинским чиновником.

Председатель партии «Возрождение» Костадин Костадинов потребовал официальной информации о целях визита. По его словам, о приезде Буданова не сообщили ни его политической силе, ни, вероятно, другим парламентским партиям.

Бывший вице-премьер Болгарии Цветан Цветанов ранее опубликовал фотографию с Будановым и выразил надежду, что визит будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

Болгарская оппозиция планирует направить официальный запрос, чтобы выяснить обстоятельства и цель поездки украинского чиновника.

Источник: БНТ

Неофициальный визит главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Болгарию вызвал острую политическую реакцию в болгарском парламенте. Представители нескольких политических сил заявили, что не получали официальной информации о приезде украинского чиновника, и потребовали от правительства объяснить цель его пребывания в стране.

Самый высокий уровень доверия среди украинских политиков, чиновников и общественных деятелей имеет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — ему доверяют 64% опрошенных. Далее по уровню доверия следуют президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Кирилл Буданов — по 53%.

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