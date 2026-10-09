19-летнюю киевлянку приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу врагу данных о ВСУ и энергетике

В Киеве 19-летнюю гражданку Украины признали виновной в государственной измене в условиях военного положения. Согласно материалам дела, она передавала врагу информацию об энергетических объектах, железной дороге и перемещении Сил обороны. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, фигурантка через Telegram установила связь с представителем государства-агрессора и согласилась за денежное вознаграждение выполнять задания в интересах РФ. В октябре 2025 года она сфотографировала электрическую подстанцию в Киеве и передала отснятые материалы российскому куратору.

«Впоследствии по его указанию она отправилась в Одесскую область, где собирала сведения о железнодорожной инфраструктуре. В частности, сняла на видео движение грузового поезда, сделала скриншот местности, обозначила направление его движения и передала эти данные представителю РФ. В январе 2026 года она оборудовала еще один пункт наблюдения в Черниговской области. Мобильный телефон подключила к powerbank для бесперебойной работы, установила программы для удаленного доступа и организовала онлайн-трансляцию участка дороги, по которому систематически перемещались личный состав и военная техника Сил обороны Украины», – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Собранные 19-летней гражданкой сведения касались объектов критической и железнодорожной инфраструктуры, движения транспорта, а также маршрутов перемещения украинских военных и техники. Такие действия квалифицированы как оказание представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину.

По итогам рассмотрения дела суд признал её виновной по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Киевская областная прокуратура

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