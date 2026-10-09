Удар по Донецку унес жизни как минимум 20 российских штабных офицеров

В результате ракетного удара по Донецку 26 августа погибли не менее 20 российских офицеров. Журналисты «Медиазоны» установили их имена, сверив списки воинских частей с государственными реестрами и некрологами. По данным издания, это самое большое из известных чисел офицеров российской армии, погибших в результате одной атаки за время полномасштабной войны.

Вечером 26 августа Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Донецку, находящемуся под российской оккупацией. По данным «Медиазоны», среди погибших были военные, служившие в штабах группировки войск «Центр». В частности, речь идет о штабе Центрального военного округа и штабе 41-й общевойсковой армии. 18 офицеров погибли в тот же день, ещё двое скончались позже от полученных ранений.

Тогда оккупационный глава Донецка Денис Пушилин сообщал, что одной из целей атаки стал торговый центр «Донецк Сити». По его словам, ранения получили восемь человек — двое детей, две женщины и четверо мужчин. Он также заявлял, что во время удара были применены ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. В то же время российский Telegram-канал Exile+ писал, что один из ударов пришелся на здание на проспекте Ильича, 97. До начала полномасштабной войны там располагались научно-исследовательские и промышленные учреждения.

Украинский Telegram-канал «КиберБорошно» сообщал, что ещё одной целью могла быть подземная парковка на 600 автомобилей под недостроенным жилым комплексом. По его данным, туда попали шесть ракет. Украинские OSINT-проекты предполагали, что оба объекта могли использоваться в качестве командных пунктов российской армии. Канал Exilenova+ сообщал о 27 погибших и 58 раненых в результате ударов. Среди тяжелораненых, по этим данным, были двое генералов. В то же время «Медиазона» отдельно установила личности как минимум 20 погибших офицеров.

Как журналисты установили имена погибших

«Медиазона» располагала списками личного состава штаба Центрального военного округа и штаба 41-й общевойсковой армии. В первом списке было 856 военнослужащих, во втором — 206. Данные в них актуальны по состоянию на июль 2025 года. Помимо фамилий, в документах указаны звания, должности и другие сведения о военных.

Журналисты сопоставили эти списки с реестром наследственных дел и другими государственными базами данных. Также они проверили некрологи высокопоставленных российских офицеров, опубликованные в течение последнего месяца. В результате удалось установить имена 20 военных, которые, по выводам издания, погибли после удара по Донецку 26 августа.

Кто погиб из штаба Центрального военного округа

По данным «Медиазоны», среди погибших были восемь военнослужащих штаба Центрального военного округа.

Артем Бердюгин , 38 лет, полковник. Возглавлял отдел планирования и координации разведки разведывательного управления.

Александр Калянов , 50 лет, полковник. Руководил отделом специальной разведки.

Сергей Легкий , 47 лет, полковник. Был заместителем начальника войск радиоэлектронной борьбы.

Юрий Жигалов , 39 лет, подполковник. Возглавлял отделение совместной подготовки и взаимодействия с родами войск.

Сергей Ликов , 37 лет, майор. Служил офицером оперативного отдела штаба управления ракетных войск и артиллерии.

Вячеслав Латишев , 41 год, майор. Работал в отделении взаимодействия и направлений оперативного отдела управления инженерных войск.

Дмитрий Овчаренко , 34 года, майор. Возглавлял отделение инженерной подготовки общевойсковых соединений и воинских частей.

Антон Щербанев, 36 лет, майор. Служил в отделе планирования и координации разведки.

Кто погиб из штаба 41-й армии

Еще восемь погибших служили в штабе 41-й общевойсковой армии.

Сергей Лаптев , 48 лет, полковник. Был начальником отдела и заместителем начальника штаба оперативного отдела.

Василий Латышев , 55 лет, полковник. Занимал должность начальника штаба — заместителя начальника ракетных войск и артиллерии.

Евгений Тымкин , 39 лет, полковник. Возглавлял отдел инженерных войск.

Артем Акимов , 42 года, подполковник. Был заместителем начальника войск отдела противовоздушной обороны.

Андрей Моисеенко , 42 года, подполковник. Служил старшим офицером отделения организации управления оперативного отдела штаба армии.

Рустам Фахрутдинов , 43 года, подполковник. Возглавлял разведку и был заместителем начальника штаба по разведке.

Олег Березовский , 34 года, майор. Отвечал за информационную безопасность и защиту данных от несанкционированного доступа.

Кирилл Полозков , 28 лет, капитан. Служил в разведывательном отделе.

Олег Голубенко, 26 лет, старший лейтенант. Работал в отделении разведки и автоматизированной системы управления войсками.

Ещё трое офицеров

Помимо военных из штабов Центрального военного округа и 41-й армии, журналисты установили имена ещё трёх офицеров, погибших в результате удара. Их точные места службы на момент атаки установить не удалось.

Андрей Крестьянский , 51 год, полковник. Работал старшим преподавателем-инспектором в центре подготовки руководящего состава соединений Министерства обороны России.

Денис Павлов , 35 лет, подполковник. Последним известным местом его службы был 15-й мотострелковый полк.

Виктор Басенко, 46 лет, подполковник. Ранее занимал должность начальника штаба материально-технического обеспечения 25-й общевойсковой армии.

«Медиазона» выявила и другие случаи гибели штабных офицеров. В ходе проверки документов журналисты обнаружили ещё два случая массовой гибели офицеров штаба 41-й общевойсковой армии. Они произошли в другие даты.

По данным издания, 4 августа 2026 года погибли восемь офицеров, а 8 сентября 2025 года — ещё четверо. Погибшие 4 августа 2026 года:

Алексей Фурзиков , 52 года, подполковник. Был оперативным дежурным и заместителем начальника территориального центра управления штаба 41-й армии.

Сергей Авдеев , 42 года, подполковник. Возглавлял отделение подготовки отдела ракетных войск и артиллерии.

Мирза Мирзоев , 29 лет, майор. Служил старшим офицером оперативного отделения отдела инженерных войск.

Семен Белоножко , 39 лет, майор. Работал в отделении войск радиационной, химической и биологической защиты.

Павел Сафонов , 36 лет, майор. Служил в топографической службе штаба 41-й армии.

Сергей Аверин , 39 лет, капитан. Был старшим офицером отделения планирования и применения беспилотных систем.

Николай Зобнин , 30 лет, капитан. Служил в отделе противовоздушной обороны.

Александр Новиков, 34 года, лейтенант. Работал в отделении организации управления оперативного отдела штаба армии.

Погибшие 8 сентября 2025 года:

Сергей Коноплёв , 39 лет, подполковник. Возглавлял отделение отдела связи штаба 41-й армии.

Фоат Назипов , 37 лет, майор. Служил офицером отдела связи.

Андрей Асютин , 46 лет, майор. Возглавлял одно из отделений отдела связи штаба армии.

Алексей Матьков, 33 года, лейтенант. Служил офицером отдела связи.

Таким образом, расследование «Медиазоны» выявило несколько случаев массовой гибели российских штабных офицеров. В то же время издание называет удар по Донецку 26 августа крупнейшим известным ему случаем гибели офицеров российской армии в результате одной атаки за время российско-украинской войны.

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