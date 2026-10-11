Украина создает многоуровневую систему обороны против реактивных дронов

Министр обороны Украины Евгений Хмара объяснил, как страна противодействует реактивным беспилотникам и другим воздушным угрозам. По его словам, защита неба строится по принципу многоуровневой системы, поскольку ни один отдельный тип средств не может обеспечить полноценную противовоздушную оборону.

«Противодействие воздушным угрозам строится по принципу многоуровневой системы. Одного типа средств для защиты неба недостаточно. Такая защита состоит из нескольких эшелонов. Это ЗРК, ПЗРК, турели, системы РЭБ, экипажи с дронами-перехватчиками, «малая ПВО». Эти средства дополняет авиационная компонента, в том числе самолеты Mirage и F-16», — пояснил министр.

Хмара отметил, что одновременно Минобороны работает над обеспечением войск дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими решениями. Он подчеркнул, что важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.

«Мы также знаем, какие решения разрабатывает Россия, это касается реактивных дронов со скоростью 800 км. Работаем и над поиском способов противодействия следующему поколению угроз. Соответствующие задачи — предоставить предложения и прототипы — поставлены перед производителями, ОПК», — отметил Хмара.

По словам министра, эффективность противодействия обычным «шахидам» уже превышает 90%, тогда как основным вызовом остаются реактивные беспилотники, для перехвата которых требуются средства с другой скоростью. Он подчеркнул, что Украина уже имеет успешные результаты применения дронов-перехватчиков против таких целей. В частности, одно из подразделений в ходе боевого применения пяти перехватчиков «Барс» уничтожило пять воздушных целей, продемонстрировав 100% результативность.

Министр добавил, что в настоящее время этот опыт изучают и масштабируют, привлекая к работе дополнительных специалистов и подразделения. «Задача — повышать общий процент уничтожения реактивных беспилотников и быстро масштабировать решения, которые подтверждают свою эффективность в боевых условиях», — сказал он.

«Также уже есть результаты применения крупнокалиберных турелей против реактивных БПЛА. Их количество на вооружении у нас уже исчисляется сотнями. Это направление масштабируется, при этом разрабатываются системы увеличенной дальности. Параллельно свою эффективность демонстрируют и ЗРК, и ПЗРК. Мы сосредоточены на закупках как самих комплексов, так и ракет к ним, обсуждаем это с партнерами в разных странах», – подытожил глава Минобороны, пишет Главком.

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