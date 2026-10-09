В Івано-Франківську вдруге за вечір пролунав вибух

Увечері 9 жовтня в Івано-Франківську двічі чули вибухи під час російської атаки безпілотників. Перед цим Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА над містом. Міський голова Руслан Марцінків закликав жителів реагувати на повітряну тривогу та повідомив про роботу протиповітряної оборони.

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Увечері 9 жовтня дрони дісталися західних областей, зокрема Івано-Франківська, де пролунали вибухи.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську

О 18:45 міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів не ігнорувати повітряну тривогу. Він також попередив про підвищену небезпеку. Уже о 18:52 Повітряні сили повідомили, що над містом рухається реактивний безпілотник. Приблизно за хвилину в Івано-Франківську пролунав вибух.

Згодом Марцінків повідомив про роботу протиповітряної оборони: «Працює ППО!» Увечері загроза повторилася. О 21:11 у місті знову було чутно вибух. За наявною інформацією, на Івано-Франківськ знову летів реактивний БпЛА. Інформації про можливі руйнування, постраждалих чи інші наслідки вибухів у повідомленні «Суспільного» не було.

Під час повітряної тривоги жителям слід перебувати в укриттях і не виходити до відбою. Також важливо стежити за повідомленнями місцевої влади та Повітряних сил. Про це повідомляє «Суспільне».

Увечері 9 жовтня в Івано-Франківську пролунав вибух на тлі російської атаки безпілотників. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про рух реактивного дрона над містом. Міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу протиповітряної оборони.

Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

Читай нас у