В Івано-Франківську пролунав вибух під час атаки дронів

Увечері 9 жовтня в Івано-Франківську пролунав вибух на тлі російської атаки безпілотників. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про рух реактивного дрона над містом. Міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу протиповітряної оборони.

Росія продовжила атакувати Україну ввечері 9 жовтня. Ударні безпілотники дісталися західних областей, зокрема Івано-Франківська, де місцеві жителі почули вибух. О 18:45 міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він також попередив про підвищену небезпеку.

За кілька хвилин, о 18:52, Повітряні сили повідомили, що над містом рухається реактивний безпілотник. Приблизно за хвилину після цього в Івано-Франківську пролунав вибух. Згодом Марцінків написав, що працює протиповітряна оборона: «Працює ППО!»

Інформація про наслідки

У повідомленнях, наведених у матеріалі, подробиць про можливі руйнування, постраждалих чи місце вибуху не було. Також не повідомлялося, чи вдалося збити безпілотник. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу та дотримуватися правил безпеки. Під час загрози атаки потрібно перебувати в укритті й залишатися там до офіційного відбою тривоги.

Оперативну інформацію про повітряні тривоги, ракетну загрозу, рух ударних безпілотників і наслідки російських атак публікують офіційні канали Повітряних сил та місцевої влади. Про це повідомило «Суспільне».

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