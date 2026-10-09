В Ивано-Франковске прогремел взрыв во время атаки дронов

Вечером 9 октября в Ивано-Франковске раздался взрыв на фоне российской атаки беспилотников. Незадолго до этого Военно-воздушные силы предупредили о пролете реактивного дрона над городом. Мэр Руслан Марцинкив сообщил о работе противовоздушной обороны.

Россия продолжила атаковать Украину вечером 9 октября. Ударные беспилотники достигли западных областей, в частности Ивано-Франковска, где местные жители услышали взрыв. В 18:45 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он также предупредил о повышенной опасности.

Через несколько минут, в 18:52, Воздушные силы сообщили, что над городом движется реактивный беспилотник. Примерно через минуту после этого в Ивано-Франковске раздался взрыв. Впоследствии Марцинкив написал, что работает противовоздушная оборона: «Работает ПВО!»

Информация о последствиях

В сообщениях, приведенных в материале, подробностей о возможных разрушениях, пострадавших или месте взрыва не было. Также не сообщалось, удалось ли сбить беспилотник. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать правила безопасности. Во время угрозы атаки необходимо находиться в укрытии и оставаться там до официального отбоя тревоги.

Оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе, движении ударных беспилотников и последствиях российских атак публикуют официальные каналы Воздушных сил и местных властей. Об этом сообщило «Суспильне».

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