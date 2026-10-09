В Ивано-Франковске во второй раз за вечер раздался взрыв

Вечером 9 октября в Ивано-Франковске дважды слышались взрывы во время российской атаки беспилотников. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА над городом. Мэр Руслан Марцинкив призвал жителей реагировать на воздушную тревогу и сообщил о работе противовоздушной обороны.

Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. Вечером 9 октября дроны достигли западных областей, в частности Ивано-Франковска, где раздались взрывы.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске

В 18:45 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу. Он также предупредил о повышенной опасности. Уже в 18:52 Воздушные силы сообщили, что над городом движется реактивный беспилотник. Примерно через минуту в Ивано-Франковске раздался взрыв.

Впоследствии Марцинкив сообщил о работе противовоздушной обороны: «ПВО работает!» Вечером угроза повторилась. В 21:11 в городе снова был слышен взрыв. По имеющейся информации, на Ивано-Франковск снова летел реактивный БПЛА. Информации о возможных разрушениях, пострадавших или других последствиях взрывов в сообщении «Суспильного» не было.

Во время воздушной тревоги жителям следует находиться в укрытиях и не выходить до отбоя. Также важно следить за сообщениями местных властей и Воздушных сил. Об этом сообщает «Суспильне».

Вечером 9 октября в Ивано-Франковске раздался взрыв на фоне российской атаки беспилотников. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о движении реактивного дрона над городом. Мэр Руслан Марцинкив сообщил о работе противовоздушной обороны.

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