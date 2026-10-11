Зеленский обсудил энергетическое перемирие с лидерами Канады, Финляндии и НАТО

11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили энергетическое прекращение огня, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Зеленского, Украина поддерживает прекращение огня и ожидает, что Россия также согласится на эту инициативу.

«Ожидаем подробностей от американской стороны. С нашей, украинской стороны, всегда полная поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул готовность Украины поддерживать шаги, направленные на снижение напряженности, защиту людей и достижение прочного мира.

До этого Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии с Россией.

Ранее Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Зеленский резко ответил Маску на призывы уйти.

Также Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

До этого Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

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