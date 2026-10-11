Зеленський обговорив енергетичне перемир’я з лідерами Канади, Фінляндії та НАТО

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили енергетичне припинення вогню, про яке раніше заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Зеленського, Україна підтримує припинення вогню та очікує, що Росія також погодиться на цю ініціативу.

«Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру», — зазначив президент.

Зеленський наголосив на готовності України підтримувати кроки, спрямовані на зниження напруженості, захист людей і досягнення тривалого миру.

До цього Зеленський відреагував на заяву Трампа про енергетичне перемир’я з Росією.

Раніше Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Зеленський жорстко відповів Маску на заклики піти.

Також Зеленський назвав умову для проведення президентських виборів в Україні.

До цього Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

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