Окупанти атакували нафтобазу австрійської паливної компанії в Україні

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Російські війська атакували нафтобазу австрійської паливної компанії Amic Energy, розташовану в Україні. Інформація про наслідки удару та можливі пошкодження об’єкта наразі не наведена.

"Російські війська знову атакували нафтобазу Amic Energy, яка вже зазнала серйозних пошкоджень у перші тижні повномасштабного вторгнення", - ідеться у повідомленні.

Як нагадали в компанії, "тоді на територію об’єкта зайшли окупанти. Щоб запобігти використанню запасів пального російськими військами, компанія повідомила українські органи про наявні резерви. Внаслідок бойових дій на базі вигоріли чотири резервуари та було пошкоджено технологічне обладнання. Тепер об’єкт знову постраждав від прямої російської атаки".

За інформацією генерального директора Amic Energy в Україні Гінтараса Маціяускаса, від початку повномасштабного російського вторгнення були пошкоджені три нафтобази Amic Energy, дата-центр і 14 автозаправних комплексів. Крім того, компанія втратила заправки на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Попри російські атаки мережа автозаправних комплексів Amic Energy в Україні продовжує працювати у звичному режимі. Компанія посилює заходи безпеки і працює над додатковим захистом працівників, зокрема встановленням мобільних укриттів поблизу АЗК.

Amic Energy також документує завдані збитки і відстоює право на їх компенсацію. У 2023 році компанія подала відповідний позов до Європейського суду з прав людини. Попередня оцінка заявлених збитків перевищує 300 млн грн — близько 8,5 млн євро.

Про це пресслужба компанії повідомила у Фейсбуці.

У Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу приватних будинків. На місце події прямують екстрені служби. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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