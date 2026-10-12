РФ атакувала захід України реактивними дронами, в Івано-Франківську є загиблі

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У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уранці повідомляли про вибух у Луцьку та рух російських дронів над західними областями.

Івано-Франківськ

Про вибухи в Івано-Франківську стало відомо близько 23:00 11 жовтня. Перші попередження про загрозу російської атаки міський голова Руслан Марцінків опублікував ще близько 19:00. Він повідомляв про небезпеку удару безпілотників і можливу роботу сил протиповітряної оборони.

Згодом Марцінків підтвердив влучання та повідомив про пошкодження об’єкта інфраструктури й ресторану. Спочатку надходила інформація про двох загиблих і одного пораненого, однак пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей — усі військовослужбовці.

«[Під ударом опинився] п'ятиповерховий будинок — повибивали вже вікна. Ще — магазин: бачите, це пекарня. Власник шокований. На жаль, двоє людей загинуло, один попав в лікарню — поранений внаслідок удару московського ворога [далі уточнив, що загинули троє — ред.]. Ще раз закликаю не бути на вулиці, коли є тривога, тому що це небезпечно для життя», — звернувся мер до жителів міста.

Марцінків також опублікував фотографії наслідків російського удару. На знімках видно пошкоджені допоміжні приміщення закладу харчування: розбиті вікна, пошкоджене обладнання та лампи на стелі. На інших фото зафіксовано багатоквартирний будинок із пошкодженнями.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук підтвердила влучання. За її словами, пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок і комерційне приміщення.

Волинська та Рівненська області

Уночі 12 жовтня моніторингові спільноти повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Камінь-Каширського та Луцького районів Волинської області.

Близько 02:56 з’явилася інформація про дрони, які рухалися з боку Рівненської області, зокрема в районі Сарн. Під час наступної хвилі атаки повідомляли про безпілотники над Рівним, Цуманню та Луцьком.

Близько 06:00 у Луцьку чули гучний вибух.

Станом на момент публікації в повідомленнях, наведених у вихідному матеріалі, не було офіційно оприлюднено підтверджених даних про наслідки атаки на Волинщині. Голова Волинської ОВА Роман Романюк не повідомляв про наслідки удару, а на сторінці виконувача обов’язків Луцького міського голови Андрія Разумовського інформації про обстріл також не було.

Окремих офіційних повідомлень про наслідки атаки на Рівненщині в матеріалі не наведено.

Київ та Київська область

У ніч проти 12 жовтня в Києві та області тричі лунали сигнали повітряної тривоги. Перший — близько 22:00 11 жовтня, наступні — о 05:40 та 06:54.

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі інформували про атаку України російськими реактивними безпілотниками. Уранці повідомлялося про появу дронів в Одеській області, зокрема поблизу населеного пункту Маяки.

Близько 07:00 Повітряні сили також повідомляли про безпілотники над Київською, Житомирською, Черкаською, Вінницькою та Рівненською областями.

Попередній удар РФ по Україні, згідно з наведеними даними, стався вдень 10 жовтня. У Києві тоді чули кілька гучних вибухів, а згодом з’явилася інформація про влучання в прибережний ресторан в Оболонському районі.

Ще одна хвиля російських атак відбулася 11 жовтня. Повідомлялося і про наслідки ударів для енергетичної інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня найбільш трагічні наслідки серед наведених повідомлень зафіксували в Івано-Франківську, де загинули троє військовослужбовців. Інформація про наслідки атак на Волинщині та Рівненщині потребувала офіційного уточнення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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