Россия нанесла удар по западу Украины с помощью реактивных дронов; в Ивано-Франковске есть погибшие

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Утром сообщалось о взрыве в Луцке и пролете российских дронов над западными областями.

Ивано-Франковск

О взрывах в Ивано-Франковске стало известно около 23:00 11 октября. Первые предупреждения об угрозе российской атаки мэр Руслан Марцинкив опубликовал ещё около 19:00. Он сообщал об опасности удара беспилотников и возможной работе сил противовоздушной обороны.

Впоследствии Марцинкив подтвердил попадание и сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и ресторана. Сначала поступала информация о двух погибших и одном раненом, однако позже стало известно, что в результате атаки погибли три человека — все военнослужащие.

«[Под ударом оказался] пятиэтажный дом — окна уже выбиты. Еще — магазин: видите, это пекарня. Владелец в шоке. К сожалению, двое людей погибли, один попал в больницу — ранен в результате удара московского врага [далее уточнил, что погибли трое — ред.]. Еще раз призываю не выходить на улицу, когда объявлена тревога, потому что это опасно для жизни», — обратился мэр к жителям города.

Марцинкив также опубликовал фотографии последствий российского удара. На снимках видны повреждения вспомогательных помещений заведения общественного питания: разбитые окна, поврежденное оборудование и лампы на потолке. На других фото запечатлен многоквартирный дом с повреждениями.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук подтвердила попадание. По её словам, повреждения получили многоквартирный дом и коммерческое помещение.

Волынская и Ровенская области

Ночью 12 октября мониторинговые сообщества сообщали о движении российских беспилотников в направлении Камень-Каширского и Луцкого районов Волынской области.

Около 02:56 появилась информация о дронах, которые двигались со стороны Ровенской области, в частности в районе Сарн. Во время следующей волны атаки сообщалось о беспилотниках над Ровно, Цуманню и Луцком.

Около 06:00 в Луцке раздался громкий взрыв.

На момент публикации в сообщениях, приведенных в исходном материале, не было официально обнародовано подтвержденных данных о последствиях атаки на Волынщине. Глава Волынской ОГА Роман Романюк не сообщал о последствиях удара, а на странице исполняющего обязанности Луцкого городского головы Андрея Разумовского информации об обстреле также не было.

Отдельных официальных сообщений о последствиях атаки в Ровенской области в материале не приводится.

Киев и Киевская область

В ночь на 12 октября в Киеве и области трижды звучали сигналы воздушной тревоги. Первый — около 22:00 11 октября, следующие — в 05:40 и 06:54.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи сообщали об атаке на Украину российскими реактивными беспилотниками. Утром сообщалось о появлении дронов в Одесской области, в частности вблизи населенного пункта Маяки.

Около 07:00 Воздушные силы также сообщали о беспилотниках над Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областями.

Предыдущий удар РФ по Украине, согласно приведенным данным, произошел днем 10 октября. В Киеве тогда слышали несколько громких взрывов, а впоследствии появилась информация о попадании в прибрежный ресторан в Оболонском районе.

Еще одна волна российских атак произошла 11 октября. Сообщалось и о последствиях ударов для энергетической инфраструктуры.

В ночь на 12 октября самые трагические последствия среди приведенных сообщений зафиксировали в Ивано-Франковске, где погибли трое военнослужащих. Информация о последствиях атак в Волынской и Ровенской областях требовала официального уточнения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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