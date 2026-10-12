Росія атакувала Очаків ракетою Бандероль, є постраждала

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В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

За його словами, вдень 11 жовтня російські війська атакували Очаківську громаду ракетою «Бандероль». Унаслідок удару травмувалася місцева жителька віком 54 роки. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

Окрім удару по Очакову, російські війська атакували й інші населені пункти Миколаївської області.

У Миколаєві росіяни застосували ударні безпілотники типу Shahed, під ударами опинилися портова та цивільна інфраструктура. Пошкоджень зазнали вантажний термінал і складське приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Уночі російські війська атакували місто FPV-дроном. Унаслідок удару пошкоджено дорожнє покриття, інформації про постраждалих не надходило.

У селі Мартинівське Прибужанівської громади Вознесенського району внаслідок атаки безпілотника типу Shahed пошкоджено вікна приватного будинку. Люди не постраждали.

Також росіяни атакували FPV-дронами Галицинівську та Очаківську громади. У селі Лимани пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди. За наявною інформацією, постраждалих немає.

Отже, російські атаки на Миколаївщині призвели до пошкодження житлових будинків, дорожньої, портової та цивільної інфраструктури. Відомо щонайменше про одну постраждалу внаслідок удару по Очакову.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у Телеграмі.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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