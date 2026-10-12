Россия обстреляла Очаков ракетой «Бандероль», есть пострадавшая

В Очакове Николаевской области в результате российского ракетного удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных дома и один частный дом.

По его словам, днем 11 октября российские войска атаковали Очаковскую общину ракетой «Бандероль». В результате удара получила травму 54-летняя местная жительница. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Помимо удара по Очакову, российские войска атаковали и другие населенные пункты Николаевской области.

В Николаеве россияне применили ударные беспилотники типа Shahed, под ударами оказались портовая и гражданская инфраструктура. Повреждения получили грузовой терминал и складское помещение. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью российские войска атаковали город с помощью FPV-дрона. В результате удара повреждено дорожное покрытие, информации о пострадавших не поступало.

В селе Мартыновское Прибужановской общины Вознесенского района в результате атаки беспилотника типа Shahed были повреждены окна частного дома. Люди не пострадали.

Также россияне атаковали FPV-дронами Галициновскую и Очаковскую общины. В селе Лиманы повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Таким образом, российские атаки в Николаевской области привели к повреждению жилых домов, дорожной, портовой и гражданской инфраструктуры. Известно как минимум об одном пострадавшем в результате удара по Очакову.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов в Telegram.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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