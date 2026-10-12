Оккупанты атаковали нефтебазу австрийской топливной компании в Украине

Российские войска атаковали нефтебазу австрийской топливной компании Amic Energy, расположенную в Украине. Информация о последствиях удара и возможных повреждениях объекта пока отсутствует.

«Российские войска вновь атаковали нефтебазу Amic Energy, которая уже понесла серьезные повреждения в первые недели полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.

Как напомнили в компании, «тогда на территорию объекта вошли оккупанты. Чтобы предотвратить использование запасов топлива российскими войсками, компания сообщила украинским властям о имеющихся резервах. В результате боевых действий на базе сгорели четыре резервуара и было повреждено технологическое оборудование. Теперь объект вновь пострадал от прямой российской атаки».

По информации генерального директора Amic Energy в Украине Гинтараса Мацияускаса, с начала полномасштабного российского вторжения были повреждены три нефтебазы Amic Energy, дата-центр и 14 автозаправочных комплексов. Кроме того, компания потеряла заправки на временно захваченных россиянами территориях.

Несмотря на российские атаки, сеть автозаправочных комплексов Amic Energy в Украине продолжает работать в обычном режиме. Компания усиливает меры безопасности и работает над дополнительной защитой сотрудников, в частности, устанавливая мобильные укрытия вблизи АЗК.

Amic Energy также документирует нанесённый ущерб и отстаивает право на его компенсацию. В 2023 году компания подала соответствующий иск в Европейский суд по правам человека. Предварительная оценка заявленных убытков превышает 300 млн грн — около 8,5 млн евро.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

В Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника упали на открытой территории вблизи частных домов. На место происшествия направляются экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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