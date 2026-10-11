Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією

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Президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися на припинення вогню щодо енергетичних об’єктів.

«З цієї хвилини у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання», — написав Трамп.

Водночас у наведеній заяві американський президент не уточнив, на який термін запроваджується перемир’я та які саме об’єкти охоплюватиме домовленість. В то же час Київ та Москва не робили жодних заяв з цього приводу.

Джерело: Truth Social

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