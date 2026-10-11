Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією
Президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися на припинення вогню щодо енергетичних об’єктів.
«З цієї хвилини у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання», — написав Трамп.
Водночас у наведеній заяві американський президент не уточнив, на який термін запроваджується перемир’я та які саме об’єкти охоплюватиме домовленість. В то же час Київ та Москва не робили жодних заяв з цього приводу.
Джерело: Truth Social
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