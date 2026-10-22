Британські депутати заявили про нестачу флоту для стримування Росії — The Guardian

Комітет британських депутатів з питань оборони попередив, що Велика Британія ризикує не стримати майбутню агресію Російської Федерації, держави-агресора, у північних водах через нестачу та низьку готовність кораблів і підводних човнів Королівського флоту. Про це повідомляє The Guardian.

Голова комітету Тан Десі заявив, що країна наразі не має всіх спроможностей для успішних операцій у високих широтах — морських районах на північ від Шотландії. На думку депутатів, публічні дані про низьку доступність есмінців, фрегатів і ударних підводних човнів ставлять під сумнів здатність Британії виконувати свої зобов'язання.

Проблеми з кораблями та субмаринами

Як приклад недостатньої готовності флоту комітет навів розгортання есмінця HMS Dragon у східному Середземномор'ї у березні. Після атаки безпілотника на базу Королівських ВПС на Кіпрі корабель прибув до регіону більш ніж через три тижні: доступних для відправлення військових кораблів не було, а HMS Dragon довелося вивести із сухого доку.

Британський флот має п'ять фрегатів із гідролокаційним обладнанням для виявлення російських підводних човнів на великій відстані, хоча цільовий показник становить вісім. Депутати зазначили, що старі кораблі списували раніше, ніж уводили в стрій заміни, а досягнення заявленої потреби може затягнутися до 2037 року.

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Усі п'ять британських ударних підводних човнів класу Astute з червня і протягом літа перебували в доках через короткострокові або тривалі ремонти. Вони також не мають можливості діяти під кригою, на відміну від російських субмарин, хоча сертифікаційні навчання тривають.

Заклик посилити присутність на морі

Комітет закликав Міністерство оборони розробити план, який забезпечить більшу кількість кораблів і підводних човнів у морі до 2030 року. Депутати також вказали, що в разі відсутності підтримки Сполучених Штатів у кризовій ситуації виникнуть критичні військові прогалини.

У Міністерстві оборони Британії у відповідь нагадали про інвестицію в 330 млн фунтів стерлінгів для захисту підводної інфраструктури. Там також заявили, що усвідомлюють загрозу з боку Росії.

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