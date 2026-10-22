Komisja Obrony brytyjskiego parlamentu ostrzegła, że Wielka Brytania ryzykuje niepowstrzymanie przyszłej agresji Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, na północnych wodach z powodu niedoboru i niskiej gotowości okrętów oraz okrętów podwodnych Królewskiej Marynarki Wojennej. Informuje o tym The Guardian.

Przewodniczący komisji Tan Dhesi oświadczył, że kraj obecnie nie dysponuje wszystkimi zdolnościami niezbędnymi do skutecznych operacji na wysokich szerokościach geograficznych — w obszarach morskich na północ od Szkocji. Zdaniem posłów publiczne dane o niskiej dostępności niszczycieli, fregat i uderzeniowych okrętów podwodnych podają w wątpliwość zdolność Wielkiej Brytanii do wypełniania swoich zobowiązań.

Problemy z okrętami i okrętami podwodnymi

Jako przykład niewystarczającej gotowości floty komisja wskazała rozmieszczenie niszczyciela HMS Dragon we wschodniej części Morza Śródziemnego w marcu. Po ataku drona na bazę Królewskich Sił Powietrznych na Cyprze okręt dotarł do regionu ponad trzy tygodnie później: nie było okrętów wojennych dostępnych do wysłania, a HMS Dragon trzeba było wyprowadzić z suchego doku.

Brytyjska flota ma pięć fregat wyposażonych w systemy sonarowe do wykrywania rosyjskich okrętów podwodnych z dużej odległości, choć docelowa liczba wynosi osiem. Posłowie zaznaczyli, że stare okręty wycofywano ze służby przed wprowadzeniem do niej ich następców, a osiągnięcie deklarowanego zapotrzebowania może opóźnić się do 2037 roku.

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Wszystkie pięć brytyjskich uderzeniowych okrętów podwodnych klasy Astute od czerwca i przez całe lato znajdowało się w dokach z powodu krótkoterminowych lub długotrwałych napraw. W przeciwieństwie do rosyjskich okrętów podwodnych nie mają one także możliwości działania pod lodem, choć szkolenia certyfikacyjne trwają.

Apel o wzmocnienie obecności na morzu

Komisja wezwała Ministerstwo Obrony do opracowania planu, który zapewni obecność większej liczby okrętów i okrętów podwodnych na morzu do 2030 roku. Posłowie wskazali również, że w sytuacji kryzysowej bez wsparcia Stanów Zjednoczonych powstaną krytyczne luki wojskowe.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w odpowiedzi przypomniało o inwestycji 330 mln funtów w ochronę infrastruktury podwodnej. Oświadczyło również, że jest świadome zagrożenia ze strony Rosji.

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