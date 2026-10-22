Oficjalny kurs walut na 23 października 2026 r.: dolar drożeje, euro tanieje

Na dzień 23 października oficjalny kurs dolara wzrósł o 3 kopiejki, podczas gdy euro straciło na wartości o 13 kopiejek. W ten sposób waluta amerykańska umocniła się względem hrywny, a europejska straciła na wartości.

Oficjalne kursy walut w piątek, 23 października, wyniosą:

1 dolar amerykański – 45,05 UAH (45,02 UAH na dzień 22 października);

1 euro – 50,43 UAH (50,56 UAH na dzień 22 października).

Świadczą o tym dane zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Banku Ukrainy.

Bank Narodowy ustalił oficjalny kurs hrywny na 21 października.

NBU wyemitował nowe monety o nominale 10 hrywien dla dwóch obwodów.

NBU wyemitował monetę pamiątkową poświęconą Aleksandrze Ekster.

Czytaj nas na