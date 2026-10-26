83 osoby ranne w wypadku autobusu pod Barceloną — The Hindu

W gminie Fogars de Montclús, położonej w pobliżu Barcelony w Hiszpanii, autobus uległ wypadkowi. W wyniku zdarzenia rannych zostały 83 osoby, poinformowały lokalne służby ratunkowe w niedzielę, 25 października 2026 roku.

Stan poszkodowanych

Katalońska służba pomocy medycznej, która przekazała te dane, sklasyfikowała stan rannych według trzech kategorii ciężkości. Według jej danych siedem osób doznało ciężkich obrażeń, 18 odniosło mniej poważne obrażenia, a 58 lekkie obrażenia.

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Okoliczności wypadku

Hiszpańska agencja informacyjna EFE podała, że autobus zjechał z wąskiej, krętej drogi. Następnie spadł z 20-metrowej, czyli 65-stopowej, skarpy.

Informacje o liczbie poszkodowanych przekazały katalońskie medyczne służby ratunkowe, natomiast EFE opisała okoliczności zjechania autobusu z drogi. Materiał agencji AP o zdarzeniu opublikował The Hindu 26 października 2026 roku z oznaczeniem „Madryt”.

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