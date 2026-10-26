83 человека пострадали в аварии автобуса под Барселоной — The Hindu

В муниципалитете Фогарс-де-Монклюс, расположенном недалеко от Барселоны в Испании, автобус попал в аварию. В результате ДТП пострадали 83 человека, сообщили местные экстренные службы в воскресенье, 25 октября 2026 года.

Состояние пострадавших

Каталонская служба медицинской помощи, предоставившая эти данные, классифицировала состояние травмированных по трём категориям тяжести. По её данным, семь человек получили тяжёлые травмы, 18 — травмы меньшей тяжести, а 58 — лёгкие повреждения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстоятельства аварии

Испанское информационное агентство EFE сообщило, что автобус съехал с узкой извилистой дороги. После этого он упал с 20-метрового, или 65-футового, откоса.

Информацию о количестве пострадавших предоставили каталонские медицинские экстренные службы, тогда как обстоятельства съезда автобуса описало EFE. Материал агентства AP о происшествии The Hindu опубликовало 26 октября 2026 года с пометкой «Мадрид».

Читай нас в