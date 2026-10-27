Bezos Earth Fund и еще восемь организаций пообещали выделить более $500 млн в течение пяти лет на спасение наиболее уязвимых видов растений и животных. О создании Species Recovery Alliance объявили 16 октября на саммите ООН по биоразнообразию COP17 в Ереване, Армения, сообщает Mongabay.

Координация финансирования

Альянс не будет создавать единый общий фонд. Его участники будут координировать инвестиции и природоохранные усилия, поддерживая проекты через природоохранные организации и местных партнеров. В объединение, в частности, вошли Re:wild, Rainforest Trust и Fondation Segré.

Управляющий директор и руководитель направления решений для природы Bezos Earth Fund Кристиан Сампер заявил, что инициатива возникла из-за обеспокоенности тем, что расширение природоохранных территорий отодвигает на второй план насущные потребности видов, которым грозит исчезновение. По его словам, для восстановления многих таких видов необходимы целенаправленные меры.

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Не все средства являются новыми

Не вся заявленная сумма является новым финансированием: примерно треть из более чем $500 млн представляет собой дополнительные новые средства. Объявление также дополняет Phoenix Species Project стоимостью $200 млн, который Bezos Earth Fund запустил в августе для восстановления 100 видов, находящихся под критической угрозой исчезновения, в 30 странах.

Цель 4 Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия предусматривает срочные действия для прекращения вызванного деятельностью человека вымирания видов и их восстановления. Согласно отчету WWF Living Planet Report за 2026 год, численность отслеживаемых популяций позвоночных животных в среднем сократилась на 73% в 1970–2022 годах, а в Африке — на 80%.

Результативность работы альянса будут оценивать по фактическому восстановлению видов, используя показатели Международного союза охраны природы. Сампер отметил, что для видов с медленным размножением результаты могут появиться лишь через десятилетия.

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