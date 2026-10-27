Богатейший 1% населения мира ответственен за 20% глобального потепления с 1990 года, говорится в новом докладе Oxfam. О его выводах сообщает TIME. По оценке организации, выбросы этой группы значительно превышают совокупные выбросы беднейших 3,5 млрд человек.

Разрыв в выбросах

Для расчетов Oxfam использовала модели атрибуции воздействия на климат и данные о выбросах, связанных с потреблением, разработанные Stockholm Environment Institute. В докладе указано, что представитель богатейших 0,1% в США за 118,3 дня выбрасывает больше углекислого газа, чем человек из беднейшей половины населения страны — за 30 лет.

По данным Oxfam, выбросы одного представителя богатейшего 1% внесли в 34 раза больший вклад в экстремальные явления жары, чем выбросы среднестатистического человека. Авторы также оценили, что годовой объем выбросов этой группы может привести примерно к 1,9 млн дополнительным смертям из-за жары.

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Частные самолеты и предложение о налогах

Одним из крупнейших источников выбросов среди сверхбогатых людей являются частные самолеты. В 2025 году они выбросили 16 млн метрических тонн CO2, что сопоставимо с годовым энергопотреблением более 2 млн домохозяйств. В прошлом году частные самолеты провели в воздухе более 6,5 млн часов, а 68% всех их вылетов пришлось на США.

Oxfam предлагает ввести налогообложение выбросов сверхбогатых людей, в частности через налоги на предметы роскоши и деятельность с высоким уровнем выбросов, такую как частные перелеты. Среди других вариантов названы налоги на сверхприбыли компаний, занимающихся ископаемым топливом. По мнению авторов, полученные средства можно было бы направить на адаптацию к изменению климата и климатическое финансирование стран Глобального Юга.

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