乐施会（Oxfam）的一份新报告称，自1990年以来，全球最富有的1%人口应对20%的全球变暖负责。《时代》杂志报道了其结论。该组织估计，这一群体的排放量显著超过最贫困的35亿人的排放总量。

排放差距

乐施会在计算中使用了气候影响归因模型，以及由斯德哥尔摩环境研究所开发的基于消费的排放数据。报告指出，美国最富有的0.1%群体中的一人在118.3天内排放的二氧化碳，比该国最贫困一半人口中的一个人在30年内排放的还要多。

根据乐施会的数据，最富有的1%群体中一人的排放对极端高温事件的贡献，是普通人排放贡献的34倍。作者还估计，该群体的年度排放量可能导致约190万例额外的高温相关死亡。

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私人飞机与税收提议

超富裕人群排放的最大来源之一是私人飞机。2025年，私人飞机排放了1600万公吨CO2，这与超过200万户家庭一年的能源消耗相当。去年，私人飞机在空中飞行的时间超过650万小时，其全部航班中68%发生在美国。

乐施会提议对超富裕人群的排放征税，包括对奢侈品和私人飞行等高排放活动征税。其他被提及的选项包括对化石燃料公司的超额利润征税。作者认为，所得资金可以用于应对气候变化的适应工作，以及为全球南方国家提供气候融资。

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