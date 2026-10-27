Najbogatszy 1% ludności świata odpowiada za 20% globalnego ocieplenia od 1990 roku — wynika z nowego raportu Oxfam. O jego wnioskach informuje TIME. Według szacunków organizacji emisje tej grupy znacznie przewyższają łączne emisje najbiedniejszych 3,5 mld ludzi.

Luka emisyjna

Do obliczeń Oxfam wykorzystał modele przypisywania wpływu na klimat oraz dane o emisjach związanych z konsumpcją, opracowane przez Stockholm Environment Institute. W raporcie wskazano, że przedstawiciel najbogatszych 0,1% w USA w ciągu 118,3 dnia emituje więcej dwutlenku węgla niż osoba z najbiedniejszej połowy ludności kraju przez 30 lat.

Według Oxfam emisje jednego przedstawiciela najbogatszego 1% miały 34 razy większy wkład w ekstremalne zjawiska upałów niż emisje przeciętnej osoby. Autorzy oszacowali również, że roczna wielkość emisji tej grupy może doprowadzić do około 1,9 mln dodatkowych zgonów z powodu upałów.

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Prywatne odrzutowce i propozycja podatków

Jednym z największych źródeł emisji wśród ultrabogatych osób są prywatne odrzutowce. W 2025 roku wyemitowały one 16 mln ton metrycznych CO2, co jest porównywalne z rocznym zużyciem energii przez ponad 2 mln gospodarstw domowych. W ubiegłym roku prywatne odrzutowce spędziły w powietrzu ponad 6,5 mln godzin, a 68% wszystkich ich lotów przypadło na USA.

Oxfam proponuje wprowadzenie opodatkowania emisji ultrabogatych osób, w tym poprzez podatki od dóbr luksusowych i działalności o wysokim poziomie emisji, takiej jak prywatne loty. Wśród innych opcji wymieniono podatki od nadzwyczajnych zysków firm paliw kopalnych. Zdaniem autorów pozyskane środki można byłoby przeznaczyć na adaptację do zmian klimatu oraz finansowanie klimatyczne dla państw Globalnego Południa.

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