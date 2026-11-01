Portugalska policja w niedzielę rano zdemontowała obozy namiotowe uczestników protestów przeciwko wysokim kosztom mieszkań na placu Rossio w Lizbonie oraz placu Dom João I w Porto. Jak informuje Deutsche Welle, operacja rozpoczęła się około godz. 4:30 czasu lokalnego, po tym jak uczestnicy pokojowych sobotnich marszów rozstawili namioty na placach.

Zatrzymania i ranni

Funkcjonariusze użyli tarcz i pałek, aby rozproszyć ludzi. Policja oświadczyła, że niektórzy demonstranci rzucali w funkcjonariuszy butelkami i farbą. Według policji w Lizbonie zatrzymano sześć osób, a w Porto siedem, za odmowę zastosowania się do nakazu rozejścia się.

Policja poinformowała również o 13 rannych funkcjonariuszach, z których ośmiu trafiło do szpitala. W oświadczeniu nie sprecyzowano liczby rannych cywilów. Jednocześnie ruch Acampada Lisboa poinformował o ponad 30 rannych protestujących, w tym dziesięciu hospitalizowanych. Jeden z adwokatów osób zatrzymanych w Porto nazwał działania policji nieproporcjonalnymi ze względu na skalę operacji i zastosowane środki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty przeciwko projektowi ustawy o najmie

Na kilka godzin przed demontażem obozów ponad tysiąc osób przeszło przez centrum Lizbony, protestując przeciwko pogłębiającemu się kryzysowi mieszkaniowemu. Uczestnicy akcji żądają, by centroprawicowy rząd mniejszościowy zrezygnował z planów, które mają ułatwić eksmisje i znieść ograniczenia czynszów dla nowych umów.

Premier Portugalii Luís Montenegro wykluczył wycofanie projektu ustawy, ale przyznał, że możliwe są jego zmiany przed ostatecznym głosowaniem. Według Deutsche Welle od 2017 roku ceny nieruchomości w kraju wzrosły ponad dwukrotnie.

Czytaj nas na