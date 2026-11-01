Полиция Португалии утром в воскресенье демонтировала палаточные лагеря участников протестов против высокой стоимости жилья на площади Росиу в Лиссабоне и площади Дом Жуан I в Порту. Как сообщает Deutsche Welle, операция началась примерно в 4:30 по местному времени после того, как участники мирных субботних маршей установили на площадях палатки.

Задержания и пострадавшие

Для разгона людей правоохранители применили щиты и дубинки. В полиции заявили, что отдельные демонстранты бросали в правоохранителей бутылки и краску. По данным полиции, в Лиссабоне задержали шесть человек, в Порту — семь, за отказ выполнить требование разойтись.

Полиция также сообщила о 13 пострадавших сотрудниках, восьмерых из которых доставили в больницу. Число пострадавших гражданских в заявлении не уточнялось. В то же время движение Acampada Lisboa заявило о более чем 30 пострадавших протестующих, в том числе десяти госпитализированных. Один из адвокатов задержанных в Порту назвал действия полиции непропорциональными из-за масштаба операции и примененных мер.

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Протесты из-за законопроекта об аренде

За несколько часов до демонтажа лагерей более тысячи человек прошли через центр Лиссабона, протестуя против углубления жилищного кризиса. Участники акций требуют от правоцентристского правительства меньшинства отказаться от планов, которые должны упростить выселения и отменить ограничения арендной платы для новых договоров.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру исключил отзыв законопроекта, однако признал возможность его изменений до окончательного голосования. По данным Deutsche Welle, с 2017 года цены на недвижимость в стране выросли более чем вдвое.

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