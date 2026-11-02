В интервью польской газете Rzeczpospolita министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна готова немедленно прийти на помощь Польше в случае угрозы. Он также выразил уверенность, что Литва и Польша будут действовать вместе, сообщает RMF24.

Общие интересы безопасности

Будрис подчеркнул, что национальные интересы Литвы во многом совпадают с интересами Польши и ее обеспокоенностью национальной безопасностью. По его словам, безопасность Литвы тесно связана с безопасностью Польши.

Глава литовского МИД отметил, что Польша естественным образом заинтересована в обеспечении безопасности всего Североатлантического альянса и защите его северо-восточного участка. Он добавил, что не представляет ситуации, при которой на общей границе происходят инциденты, а Литва остается бездействующей.

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Выборы в США и НАТО

Комментируя промежуточные выборы в США, запланированные на 3 ноября, Будрис сказал, что не ожидает принципиальных изменений в американской внешней политике и политике безопасности. По его мнению, Вашингтон в последние месяцы продолжал прежний подход к союзникам, а результат голосования не изменит отношение США к государствам восточного фланга НАТО, в частности Польше и Литве.

Министр также заявил, что российский лидер государства-агрессора Владимир Путин стремится к фактической ликвидации НАТО. По мнению Будриса, европейские государства должны взять на себя политическую инициативу, четко определять собственные ожидания и эффективнее защищать свои интересы и безопасность.

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