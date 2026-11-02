Крупные пассажирские и грузовые суда, которыми управляют Grimaldi Group, Corsica Ferries, Baleària и Moby Lines, часто двигались со скоростью 15 узлов и выше через охраняемую среду обитания китообразных на северо-западе Средиземного моря. Об этом сообщает The Guardian по итогам расследования с использованием данных Veson Nautical и Global Fishing Watch.

Речь идет об акватории между Валенсией и Генуей, в которую входит морской заповедник Пелагос. В этом районе обитают около двух третей всех средиземноморских финвалов и более одной пятой его кашалотов. Столкновения с судами являются одной из главных вызванных человеком причин гибели этих животных. По данным материала, столкновения на скорости 15 узлов и выше почти всегда смертельны для китообразных, тогда как при скорости менее 10 узлов они вряд ли приводят к гибели.

Добровольная рекомендация IMO

В июле 2023 года Международная морская организация определила северо-западную часть Средиземного моря как особо чувствительную морскую зону. Она рекомендовала судам валовой вместимостью 300 регистровых тонн и более двигаться там со скоростью от 10 до 13 узлов, чтобы снизить риск смертельных столкновений. Эта рекомендация является добровольной.

По подсчетам The Guardian, в 2025 году суда с идентификационными номерами IMO провели в этой зоне более 280 тысяч часов, двигаясь со скоростью 15 узлов и выше. Более 6 тысяч часов пришлось на движение со скоростью свыше 25 узлов.

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Данные об операторах

В 2025 году семь судов — четыре высокоскоростных парома Baleària и три круизных парома Grimaldi — обеспечили 70% всех часов движения со скоростью свыше 25 узлов в этой акватории. Семь круизных паромов Grimaldi составили около 8% общего времени, которое все суда провели на скорости 15 узлов и выше.

Шесть капитанов, с которыми пообщалось издание, заявили, что Grimaldi Group и Moby Lines после рекомендации IMO не ввели меры для поощрения более медленного движения. Компании Grimaldi Group и Moby Lines не ответили на запросы о комментарии.

Международная китобойная комиссия сообщила, что с июля 2023 года зафиксировала в этой зоне пять опасных сближений и одно столкновение, однако считает, что большинство таких случаев не регистрируется. В 2025 году время движения судов со скоростью 15 узлов и выше было на 11% меньше, чем в 2022 году, а время на скорости свыше 25 узлов сократилось примерно на треть.

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