Duże statki pasażerskie i towarowe obsługiwane przez Grimaldi Group, Corsica Ferries, Baleària i Moby Lines często poruszały się z prędkością 15 węzłów i większą przez chronione siedlisko waleni w północno-zachodniej części Morza Śródziemnego. The Guardian informuje o tym na podstawie śledztwa wykorzystującego dane Veson Nautical i Global Fishing Watch.

Chodzi o akwen między Walencją a Genuą, obejmujący rezerwat morski Pelagos. Żyje tam około dwóch trzecich wszystkich śródziemnomorskich płetwali zwyczajnych oraz ponad jedna piąta kaszalotów występujących w tym morzu. Kolizje ze statkami są jedną z głównych spowodowanych przez człowieka przyczyn śmierci tych zwierząt. Według materiału kolizje przy prędkości 15 węzłów i większej niemal zawsze są śmiertelne dla waleni, podczas gdy przy prędkości poniżej 10 węzłów raczej nie prowadzą do śmierci.

Dobrowolne zalecenie IMO

W lipcu 2023 roku Międzynarodowa Organizacja Morska uznała północno-zachodnią część Morza Śródziemnego za szczególnie wrażliwy obszar morski. Zaleciła statkom o pojemności brutto 300 ton rejestrowych i większej poruszanie się tam z prędkością od 10 do 13 węzłów, aby zmniejszyć ryzyko śmiertelnych kolizji. Zalecenie to ma charakter dobrowolny.

Według wyliczeń The Guardian w 2025 roku statki z numerami identyfikacyjnymi IMO spędziły w tej strefie ponad 280 tys. godzin, poruszając się z prędkością 15 węzłów i większą. Ponad 6 tys. godzin przypadło na rejsy z prędkością przekraczającą 25 węzłów.

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Dane dotyczące operatorów

W 2025 roku siedem statków — cztery szybkie promy Baleària i trzy promy wycieczkowe Grimaldi — odpowiadało za 70% wszystkich godzin rejsów z prędkością ponad 25 węzłów na tym akwenie. Siedem promów wycieczkowych Grimaldi stanowiło około 8% całkowitego czasu, jaki wszystkie statki spędziły, poruszając się z prędkością 15 węzłów i większą.

Sześciu kapitanów, z którymi rozmawiało wydanie, stwierdziło, że Grimaldi Group i Moby Lines po zaleceniu IMO nie wprowadziły środków zachęcających do wolniejszej żeglugi. Grimaldi Group i Moby Lines nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza podała, że od lipca 2023 roku odnotowała w tej strefie pięć niebezpiecznych zbliżeń i jedną kolizję, ale uważa, że większość takich przypadków nie jest rejestrowana. W 2025 roku czas rejsów statków z prędkością 15 węzłów i większą był o 11% krótszy niż w 2022 roku, a czas rejsów z prędkością ponad 25 węzłów zmniejszył się o około jedną trzecią.

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