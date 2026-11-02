Prezydent USA Donald Trump planuje w poniedziałek wystąpić przy basenie refleksyjnym Memoriału Lincolna w Waszyngtonie w USA, w przeddzień dnia wyborów. W przemówieniu ma przedstawić wyborcom program, który jego administracja i republikańscy ustawodawcy promowali od początku jego drugiej kadencji prezydenckiej.

Biały Dom potwierdził wydarzenie

Biały Dom potwierdził organizację wydarzenia w niedzielę, kilka godzin po tym, jak Trump wspomniał o takiej możliwości w rozmowie z dziennikarzami w Iowa. „Możemy zrobić to jutro albo coś w tym rodzaju” — powiedział, dodając, że pojawienie się przy tym obiekcie umożliwi „pokazanie, jaki jest piękny”.

Jak informuje The Hill, powołując się na źródło zaznajomione z planami, prezydent ma również mówić o kosztownych i kontrowersyjnych projektach renowacyjnych swojej administracji, w tym o modernizacji basenu refleksyjnego. Według publikacji projektowi towarzyszyły opóźnienia, rosnące koszty i spory prawne dotyczące domniemanego wandalizmu.

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Zakończenie kampanii wyborczej

Wystąpienie w Waszyngtonie będzie nietypowym zakończeniem aktywności kampanijnej Trumpa przed wyborami połówkowymi: ostatni dzień przed głosowaniem spędzi on w stolicy USA, a nie na wiecu w jednym z kluczowych stanów. The Hill zaznacza, że w poprzednim miesiącu Trump przeprowadził ponad 25 wieców, próbując pomóc Republikanom utrzymać kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem.

Przebudowa basenu jest częścią szerszego kursu administracji na zmianę wyglądu Waszyngtonu. Publikacja pisze również o wyburzeniu Wschodniego Skrzydła Białego Domu w celu budowy nowej sali balowej, przekształceniu Ogrodu Różanego w patio oraz innych projektach budowlanych w okręgu federalnym.

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