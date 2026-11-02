Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник выступить у отражающего бассейна Мемориала Линкольна в Вашингтоне, США, накануне дня выборов. В речи он, как ожидается, представит избирателям повестку, которую его администрация и законодатели-республиканцы продвигали с начала его второго президентского срока.

Белый дом подтвердил мероприятие

Белый дом подтвердил проведение мероприятия в воскресенье — через несколько часов после того, как Трамп упомянул такую возможность в разговоре с журналистами в Айове. «Возможно, проведем это завтра или что-то в этом роде», — сказал он, добавив, что появление у достопримечательности позволит «показать, какая она красивая».

Как сообщает The Hill со ссылкой на источник, знакомый с планами, президент также, как ожидается, будет говорить о дорогостоящих и спорных реставрационных проектах своей администрации, в частности о модернизации отражающего бассейна. По данным издания, проект сопровождали задержки, рост расходов и судебные споры по поводу предполагаемого вандализма.

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Завершение предвыборной кампании

Выступление в Вашингтоне станет нетипичным завершением предвыборной активности Трампа перед промежуточными выборами: последний день перед голосованием он проведет в столице США, а не на митинге в одном из ключевых штатов. The Hill отмечает, что за предыдущий месяц Трамп провел более 25 митингов, пытаясь помочь республиканцам сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Реконструкция бассейна является частью более широкого курса администрации на изменение облика Вашингтона. Издание также пишет о сносе Восточного крыла Белого дома для строительства нового бального зала, превращении Розового сада в патио и других строительных проектах в федеральном округе.

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