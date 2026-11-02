Изменение климата грозит исчезновением белых трюфелей в Европе

Глобальное потепление, продолжительные засухи и жара приводят к сокращению урожаев белых трюфелей в Италии и Хорватии. Из-за нехватки влаги грибы становятся меньше, а их сбор затрудняется.

Президент Национального центра изучения трюфелей Италии Антонио Деджакомо отмечает, что спрос на этот деликатес значительно превышает предложение. На Международной ярмарке белых трюфелей в Альбе цены в этом году выросли на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

В Хорватии также фиксируется сокращение урожаев. По оценкам местных сборщиков и ученых, за последние семь-восемь лет объемы сбора уменьшились примерно на 30%, а территория распространения грибов сокращается.

Стоимость килограмма самых дорогих белых трюфелей уже может достигать 4000 евро.

Для сохранения этого деликатеса исследователи и муниципалитеты испытывают искусственное орошение, изучают почвенные микроорганизмы и расширяют программы восстановления лесов. Также планируется создавать специальные участки для выращивания трюфелей.

Источник: Phys.org

Волны жары и лесные пожары усиливают риски необратимых изменений в регионах вечной мерзлоты, что может увеличить выбросы углекислого газа и метана. Об этом в интервью The Guardian рассказал профессор Стокгольмского университета Густаф Гугелиус, который исследует таяние тундры и торфяников.

Из-за потепления в Арктике белые медведи чаще заражаются вирусами, бактериями и паразитами. Всего 30 лет назад они сталкивались с этими проблемами значительно реже, чем сейчас.

Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления.

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