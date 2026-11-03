Испания сократит движение поездов Мадрид—Севилья — Channel NewsAsia

Испания сократит движение поездов на линии между Мадридом и Севильей после аварии на прошлой неделе. Ограничения будут действовать, пока Агентство железнодорожной безопасности Испании не проверит систему безопасности на этом участке, а правительство не завершит отложенное внедрение Европейской системы управления железнодорожным движением ERTMS.

Об этом 3 ноября заявил министр транспорта Оскар Пуэнте, сообщает Channel NewsAsia. Столкновение возле города Урда в центральной Испании унесло жизни 69 человек. Еще одна авария в январе на той же линии с участием тех же компаний привела к гибели 46 человек.

Сбой сигнализации перед столкновением

По словам Пуэнте, в прошлую среду из-за сбоя системы сигнализации несколько поездов автоматически остановились, после чего управление движением взяли на себя центральные диспетчеры в Мадриде. Поезду государственного перевозчика Renfe разрешили продолжить движение, хотя впереди стоял поезд оператора Iryo. Следователи оценили скорость столкновения в 160–200 км/ч.

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Новые меры безопасности

Министр представил дополнительные меры: ограничение скорости до 40 км/ч в случае отказа сигнализации, когда машинист должен самостоятельно обнаруживать препятствия, а также увеличение штата и улучшение условий в центрах управления движением. Правительство также планирует ускорить развертывание стандартизированной ERTMS по всей железнодорожной сети. Согласно правительственным контрактам, ее внедрение на линии, где произошли аварии, отстает от графика.

Кроме того, железная дорога должна внедрить ИИ-агента для выявления аномалий и мониторинга разговоров между машинистами и диспетчерами, чтобы снизить риск человеческой ошибки. Пуэнте заявил, что Испания также создаст цифровую модель железнодорожной сети в реальном времени.

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