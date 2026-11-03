В США губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что война в Иране стала серьезным бременем для кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом он сказал в понедельник вечером в эфире SiriusXM в разговоре со спортивным и политическим комментатором Стивеном А. Смитом, сообщает The Hill.

Цены на топливо

По словам ДеСантиса, конфликт вызвал повышение стоимости бензина, что особенно ощущают люди рабочих профессий. Он призвал республиканцев не игнорировать влияние войны на цены, поскольку, по его мнению, избиратели не поверят политикам, которые будут отрицать очевидный для них рост расходов.

Во вторник средняя цена бензина в США достигла 4,11 доллара за галлон — это рекордный показатель для дня выборов. The Hill связывает высокие цены прежде всего с закрытием Ормузского пролива, важного маршрута мировой транспортировки нефти. Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос пролива на переговорах о завершении войны; объемы поставок нефти выросли по сравнению с началом боевых действий, однако цены остаются высокими.

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Риски для партии

ДеСантис также заявил, что Трамп шел на выборы 2024 года с обещанием не начинать новых войн. По его мнению, из-за затяжной войны в Иране часть сторонников Республиканской партии «отстранилась» от политики. Он добавил, что продолжение войны до завершения президентского срока Трампа может осложнить для республиканцев следующий избирательный цикл в 2028 году.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике партии в случае поражения на выборах, ДеСантис назвал искусственный интеллект, дата-центры и крупные технологические компании. Он заявил, что республиканцы должны больше ориентироваться на интересы малого бизнеса и работающих людей.

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